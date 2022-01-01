У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО

Юрій Погуляйко привітав військову медикиню Мар'яну Мамонову з народженням донечки. Батьки назвали її Анею.



Про це повідомили на



Сама Мар’яна почувається добре та радіє, що вдома, кажуть в ОВА. Наразі вона перебуває у Волинському обласному перинатальному центрі.



Очільник області передав подарунки для новонародженої (ліжечко та стільчик для годування) та побажав сім’ї щасливого майбутнього.



Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року.



Зауважимо, що у попередній версії новини з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка йшлося про те, що жінку виписали з лікарні. Утім, за інформацією медиків та начальника ОВА Юрія Погуляйка породілля наразі залишається у медичному закладі.

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