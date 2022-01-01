У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО

У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко привітав військову медикиню Мар'яну Мамонову з народженням донечки. Батьки назвали її Анею.

Про це повідомили на сторінці ОВА.

Сама Мар’яна почувається добре та радіє, що вдома, кажуть в ОВА. Наразі вона перебуває у Волинському обласному перинатальному центрі.

Очільник області передав подарунки для новонародженої (ліжечко та стільчик для годування) та побажав сім’ї щасливого майбутнього.

Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року. Була звільнена 21 вересня, а в ніч на 25 вересня вже народила у Волинському обласному перинатальному центрі.

Зауважимо, що у попередній версії новини з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка йшлося про те, що жінку виписали з лікарні. Утім, за інформацією медиків та начальника ОВА Юрія Погуляйка породілля наразі залишається у медичному закладі.

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Теги: Мамонова, Луцьк, медикиня, народила, виписали з лікарні
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