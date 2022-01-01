ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів

ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів
Минулої доби українські військові ліквідували 430 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.

Про це інформує Генштаб.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
- танків - 2325 (+13);
- бойових броньованих машин - 4909 (+20);
- артилерійських систем - 1385 (+4);
- РСЗВ - 331 (+0);
- кошти ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+0);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+4);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
- спеціальної техніки - 131 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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