Курс валют у Луцьку 29 вересня
Сьогодні, 09:00
29 вересня готівковий курс долара становить 42.00, продають його за 42.20.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.
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