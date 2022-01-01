Курс валют у Луцьку 29 вересня

Курс валют у Луцьку 29 вересня
29 вересня готівковий курс долара становить 42.00, продають його за 42.20.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.90, а продають за – 40.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.25, а продають – за 8,50.


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Теги: курс валют, Луцьк
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