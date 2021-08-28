Волинські бізнесмени заплатити понад 17 мільйонів гривень за право торгувати спиртним, тютюном і паливом

Представники бізнесу Волині сплатили 17,8 мільйона гривень за придбані ліцензії на реалізацію підакцизної продукції.Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Упродовж восьми місяців 2022 року господарюючі суб’єкти Волині сплатили до бюджетів усіх рівнів 17,8 мільйона гривень за придбані ліцензії на реалізацію підакцизної продукції.Зокрема, в області понад 6 мільйонів гривень сплачено за отримані СГД ліцензії на оптову торгівлю алкоголем і тютюном. Громади отримали 10 мільйонів від платників, які придбали ліцензії на право роздрібної реалізації горілчаної продукції та тютюнових виробів. Придбання ліцензій на реалізацію пального додало бюджету понад 1,8 мільйона гривень. Реалізація підакцизної продукції оптом та у роздріб повинна здійснюватися лише за наявності ліцензії на такий вид діяльності, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.Нагадаємо, що дотримання вимог закону підприємцями, які реалізують алкоголь і тютюнові вироби, дозволило громадам Волині залучити 97,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції у січні-серпні 2022 року.