Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Волинянин Юрій Бабинець золоту і бронзову медалі чемпіонату Європи з Пара пауерліфтингу привезе до Ковеля.
Відкритий чемпіонат Європи з Пара пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату відбувається з 22 по 30 вересня в Тбілісі, - повідомляють у Ковельській міській раді.
У столицю Грузії приїхали 155 атлетів і атлеток із 30 країн світу. Ці змагання - один з кваліфікаційних етапів відбору до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Парижі (Франція).
Збірна України представлена найкращими спортсменами-паралімпійцями України, у її складі - троє чоловіків та шість жінок.
У ваговій категорії до 80 кг під блакитно-жовтим стягом виступає ковельчанин Юрій Бабинець. Результативно виконавши свої три спроби на вазі - 190 кг, 195 кг та 196 кг у жимі штанги лежачи, Юрій став бронзовим призером відкритого чемпіонату Європи.
Загальна сума піднятих ним на штанзі кілограмів принесла йому золоту медаль у загальному заліку Європейського форуму.
29 вересня Юрій буде змагатися в основному складі команди України в програмі «Mixed tiam event» - змішаного командного чемпіонату Європи ( склад команди – 2 найсильніших атлети та одна атлетка від країни).
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Відкритий чемпіонат Європи з Пара пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату відбувається з 22 по 30 вересня в Тбілісі, - повідомляють у Ковельській міській раді.
У столицю Грузії приїхали 155 атлетів і атлеток із 30 країн світу. Ці змагання - один з кваліфікаційних етапів відбору до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Парижі (Франція).
Збірна України представлена найкращими спортсменами-паралімпійцями України, у її складі - троє чоловіків та шість жінок.
У ваговій категорії до 80 кг під блакитно-жовтим стягом виступає ковельчанин Юрій Бабинець. Результативно виконавши свої три спроби на вазі - 190 кг, 195 кг та 196 кг у жимі штанги лежачи, Юрій став бронзовим призером відкритого чемпіонату Європи.
Загальна сума піднятих ним на штанзі кілограмів принесла йому золоту медаль у загальному заліку Європейського форуму.
29 вересня Юрій буде змагатися в основному складі команди України в програмі «Mixed tiam event» - змішаного командного чемпіонату Європи ( склад команди – 2 найсильніших атлети та одна атлетка від країни).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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