Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО

Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Волинянин Юрій Бабинець золоту і бронзову медалі чемпіонату Європи з Пара пауерліфтингу привезе до Ковеля.

Відкритий чемпіонат Європи з Пара пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату відбувається з 22 по 30 вересня в Тбілісі, - повідомляють у Ковельській міській раді.

У столицю Грузії приїхали 155 атлетів і атлеток із 30 країн світу. Ці змагання - один з кваліфікаційних етапів відбору до участі у XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року, що відбудуться у Парижі (Франція).

Збірна України представлена найкращими спортсменами-паралімпійцями України, у її складі - троє чоловіків та шість жінок.

У ваговій категорії до 80 кг під блакитно-жовтим стягом виступає ковельчанин Юрій Бабинець. Результативно виконавши свої три спроби на вазі - 190 кг, 195 кг та 196 кг у жимі штанги лежачи, Юрій став бронзовим призером відкритого чемпіонату Європи.
Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО

Загальна сума піднятих ним на штанзі кілограмів принесла йому золоту медаль у загальному заліку Європейського форуму.
Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО

29 вересня Юрій буде змагатися в основному складі команди України в програмі «Mixed tiam event» - змішаного командного чемпіонату Європи ( склад команди – 2 найсильніших атлети та одна атлетка від країни).

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Теги: Волинь, спорт
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