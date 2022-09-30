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Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку

Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

"Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо визначальний крок для безпеки всієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує, хто готовий убивати і калічити. Хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки б поширити свою зону контролю", – заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави були би під ударом: країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія, Казахстан.

"Вся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога. Ворога не тільки України, а й людяності, закону і правди. Росія вже знає це, відчуває нашу міць", – зазначив глава держави.

Росія знає це, і тому поспішає.

"Ми маємо рішення. Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир. ми пройдемо цим шляхом. Друге – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", – заявив він.

Тому Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.

Третє – ми маємо юридично зафіксувати все те, чого ми досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії у протистоянні з тиранією.

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Теги: Росія, Україна, війна
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