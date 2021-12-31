Посадовця Волинської ОДА підозрюють у пособництві в заволодінні мільйоном бюджетних коштів
Сьогодні, 17:43
Посадовця обласної державної адміністрації на Волині підозрюють у пособництві в заволодінні понад мільйоном гривень бюджетних коштів
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури працівнику Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й пособництва у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Слідство встановило, що посадовець здійснював технічний нагляд за ходом робіт із будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в селі Башлики Луцького району, які у 2018-2021 роках згідно з договором, укладеним із ВОДА, проводило одне з волинських підприємств.
При цьому директор підприємства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписував ці акти.
Підписував їх і залучений в схему посадовець облдержадміністрації.
На підставі підроблених документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.
У цьому ж кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому провадить СУ ГУНП в області, повідомлено про підозру і директору підприємства.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури працівнику Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й пособництва у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Слідство встановило, що посадовець здійснював технічний нагляд за ходом робіт із будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в селі Башлики Луцького району, які у 2018-2021 роках згідно з договором, укладеним із ВОДА, проводило одне з волинських підприємств.
При цьому директор підприємства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписував ці акти.
Підписував їх і залучений в схему посадовець облдержадміністрації.
На підставі підроблених документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.
У цьому ж кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому провадить СУ ГУНП в області, повідомлено про підозру і директору підприємства.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Коментарі 1
А хто в області займає посаду начальника управління капітального будівництва?
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Посадовця Волинської ОДА підозрюють у пособництві в заволодінні мільйоном бюджетних коштів
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