Посадовця Волинської ОДА підозрюють у пособництві в заволодінні мільйоном бюджетних коштів

Посадовця Волинської ОДА підозрюють у пособництві в заволодінні мільйоном бюджетних коштів
Посадовця обласної державної адміністрації на Волині підозрюють у пособництві в заволодінні понад мільйоном гривень бюджетних коштів

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури працівнику Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й пособництва у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що посадовець здійснював технічний нагляд за ходом робіт із будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів в селі Башлики Луцького району, які у 2018-2021 роках згідно з договором, укладеним із ВОДА, проводило одне з волинських підприємств.

При цьому директор підприємства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписував ці акти.

Підписував їх і залучений в схему посадовець облдержадміністрації.

На підставі підроблених документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.

У цьому ж кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому провадить СУ ГУНП в області, повідомлено про підозру і директору підприємства.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



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Теги: Волинська ОДА, будівництво, школа
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