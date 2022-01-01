У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським

У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським
У день світлого свята Віри, Надії, Любові та Софії Володимир-Волинська громада попрощалась з Героєм, що був родом з Харківщини Дмитром Будневським.

Про це інформують у Володимирській міськраді.

30 вересня сотня містян зібрались в коридорі пам’яті та біля собору Різдва Христового, аби вшанувати та провести в останню путь молодшого лейтенанта Дмитра Будневського.
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським

Полеглому у бою за територіальну цілісність та незалежність України воїну було всього 38 років. Навколо труни з його тілом зібрались всі небайдужі до горя сім’ї – родина, побратими, духовенство, представники влади, друзі, колеги та жителі громади, які прийшли розділити біль втрати ще одного захисника України.
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським

З приходом ворога на Харківщину Дмитро змушений був вивезти родину до Львова, звідки добровольцем пішов на фронт у лавах нашої місцевої бригади. Загинув воїн на батьківщині, залишивши двох неповнолітніх дітей: 11-тирічного сина та 5-тирічну дочку. Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук висловив співчуття родині загиблого, а також слова вдячності, адже завдяки таким Героям України, ми виборюємо право на мирне майбутнє та незалежність держави.
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським

Поховали військовослужбовця під звуки військового оркестру на Федорівському кладовищі у Володимирі.
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським

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Теги: Дмитро Будневський, похорон, Володимир
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