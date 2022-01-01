Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані





Про це у Михайло Подоляк.



"8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента"8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.

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