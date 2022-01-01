Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані

Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лиман, котел, Подоляк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
Сьогодні, 19:22
ЗСУ відбили ворожі наступи в 4 населених пунктах: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:40
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW Росіяни можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана – ISW
29 вересень, 09:13
В Україні не будуть призивати на фронт додаткових людей, – Михайло Подоляк В Україні не будуть призивати на фронт додаткових людей, – Михайло Подоляк
27 вересень, 01:15
Подоляк заявив, що Кримський міст треба знищити Подоляк заявив, що Кримський міст треба знищити
17 серпень, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
Сьогодні, 19:22
 0
ЗСУ відбили ворожі наступи в 4 населених пунктах: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:40
 0
У Володимирі попрощалися із військовим з Харківщини Дмитром Будневським
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8