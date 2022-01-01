Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
Сьогодні, 19:22
ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
Сьогодні, 19:22
Медіа