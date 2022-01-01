Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 1 жовтня, на Волині впродовж дня буде хмарно з проясненнями, дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода трималася до самого вечора. Протягом усього дня опадів не було, а ввечері підев сильний дощ.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода трималася до самого вечора. Протягом усього дня опадів не було, а ввечері підев сильний дощ.
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