Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода трималася до самого вечора. Протягом усього дня опадів не було, а ввечері підев сильний дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 1 жовтня, на Волині впродовж дня буде хмарно з проясненнями, дощ.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода трималася до самого вечора. Протягом усього дня опадів не було, а ввечері підев сильний дощ.

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