Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 1 жовтня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 1 жовтня, на Волині впродовж дня буде хмарно з проясненнями, дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода трималася до самого вечора. Протягом усього дня опадів не було, а ввечері підев сильний дощ.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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