Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня

Минає двісті дев'ятнадцята доба запеклого протистояння добра та зла. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати. Тож бойовий дух і жагу до перемоги мусимо підтримувати! У щоденній рубриці згадуємо лише про приємні інформаційні приводи, аби ви не забули, що добро у світі таки є.У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.У Луцьку 29 вересня презентували виставку "Мистецтво для всіх. Порцеляна". З частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів з вадами зору.За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;танків – 2 338 (+13) од;бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;артилерійських систем – 1 391 (+6) од;РСЗВ – 333 (+2) од;засоби ППО – 176 (+1) од;літаків – 264 (+2) од;гелікоптерів – 225 (+1) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);крилаті ракети – 246 (+0);кораблі /катери – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;спеціальна техніка – 131 (+0).Дані уточнюються.Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.«Соціальне таксі» — тепер є і у Ковельській громаді.Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.