Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня
30 вересень, 23:35
Минає двісті дев'ятнадцята доба запеклого протистояння добра та зла. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати. Тож бойовий дух і жагу до перемоги мусимо підтримувати! У щоденній рубриці згадуємо лише про приємні інформаційні приводи, аби ви не забули, що добро у світі таки є.
Сьогодні, 30 вересня, ми писали про таке:
На Миколаївщині ЗСУ збили два російських літаки Су-25
У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.
У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку 29 вересня презентували виставку "Мистецтво для всіх. Порцеляна". З частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів з вадами зору.
ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків
За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:
особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
танків – 2 338 (+13) од;
бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
РСЗВ – 333 (+2) од;
засоби ППО – 176 (+1) од;
літаків – 264 (+2) од;
гелікоптерів – 225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
спеціальна техніка – 131 (+0).
Дані уточнюються.
На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів
Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.
З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3
У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.
Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.
ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.
У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО
«Соціальне таксі» — тепер є і у Ковельській громаді.
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.
27 країн ЄС ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку, скільки потрібно
Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.
США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій
Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 30 вересня, ми писали про таке:
На Миколаївщині ЗСУ збили два російських літаки Су-25
У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.
У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку 29 вересня презентували виставку "Мистецтво для всіх. Порцеляна". З частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів з вадами зору.
ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків
За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:
особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
танків – 2 338 (+13) од;
бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
РСЗВ – 333 (+2) од;
засоби ППО – 176 (+1) од;
літаків – 264 (+2) од;
гелікоптерів – 225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
спеціальна техніка – 131 (+0).
Дані уточнюються.
На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів
Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.
З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3
У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.
Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.
ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.
У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО
«Соціальне таксі» — тепер є і у Ковельській громаді.
Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку
Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.
27 країн ЄС ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку, скільки потрібно
Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані
ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.
США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій
Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня
30 вересень, 23:35
4 країни підтримують заявку України на вступ у НАТО
30 вересень, 22:59
На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики
30 вересень, 22:13
Від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Герасюк
30 вересень, 21:40
Медіа