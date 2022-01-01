Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня

Котел в Лимані та заявка на вступ до НАТО від України: добрі новини від ВолиньPost за 30 вересня
Минає двісті дев'ятнадцята доба запеклого протистояння добра та зла. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати. Тож бойовий дух і жагу до перемоги мусимо підтримувати! У щоденній рубриці згадуємо лише про приємні інформаційні приводи, аби ви не забули, що добро у світі таки є.

Сьогодні, 30 вересня, ми писали про таке:

На Миколаївщині ЗСУ збили два російських літаки Су-25

У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.

У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку 29 вересня презентували виставку "Мистецтво для всіх. Порцеляна". З частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів з вадами зору.

ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків

За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
танків – 2 338 (+13) од;
бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
РСЗВ – 333 (+2) од;
засоби ППО – 176 (+1) од;
літаків – 264 (+2) од;
гелікоптерів – 225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.

На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів

Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.

З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3

У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.

Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств

Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.

ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО

У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.

У громаді на Волині з`явилося «соціальне таксі». ФОТО

«Соціальне таксі» — тепер є і у Ковельській громаді.

Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку

Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

27 країн ЄС ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку, скільки потрібно

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Помста за Іловайськ: у Зеленського підтвердили оточення окупантів у Лимані

ЗСУ все щільніше стискають кільце оточення в Лимані Донецької області та країні-окупанту доведеться просити про помилування.

США запровадили санкції проти Росії через спробу анексії українських територій

Сьогодні, 30 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії у відповідь на заяву Москви про те, що вона анексувала частину України.

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Теги: Добрі новини
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