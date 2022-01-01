1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк (на фото).
Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
Також 1 жовтня відзначають Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
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Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
Також 1 жовтня відзначають Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
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