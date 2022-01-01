Лучанам роздавали продуктові набори. ВІДЕО





Про це Ліна Галан.



30 вересня біля управління соцслужб на Соборності утворилася черга. Серед продуктів, які отримують родини: тушківка, цукор та макарони.



Зі слів Ліни Галан, допомогу отримують сім’ї, які виховують діток з особливими потребами; дітей-сиріт та багатодітні родини. "На одну акцію ми запрошуємо 200-300 людей, сімей, родин. У нас є свій такий банк даних, облік сімей", – зазначила начальниця міського управління соцслужб.



Лучанин Анатолій Корець також прийшов по допомогу у рамках продовольчої програми підтримки. Каже, цих продуктів для його сім’ї вистачає на півтора місяця.



"Постійно створюються ці акції. Допомагають відповідно. Діти макарони полюбляють, як усі діти", – говорить чоловік.



Зі слів начальниці профільного управління Ліни Галан, за місяць планують охопити до п'ять тисяч громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. На продуктові набори з міського бюджету витратять орієнтовно п'ять мільйонів гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку двічі на тиждень діє благочинна акція, під час якої малозабезпечені мешканці громади отримують продуктові набори.Про це Суспільному розповіла начальниця управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради30 вересня біля управління соцслужб на Соборності утворилася черга. Серед продуктів, які отримують родини: тушківка, цукор та макарони.Зі слів Ліни Галан, допомогу отримують сім’ї, які виховують діток з особливими потребами; дітей-сиріт та багатодітні родини. "На одну акцію ми запрошуємо 200-300 людей, сімей, родин. У нас є свій такий банк даних, облік сімей", – зазначила начальниця міського управління соцслужб.Лучанин Анатолій Корець також прийшов по допомогу у рамках продовольчої програми підтримки. Каже, цих продуктів для його сім’ї вистачає на півтора місяця."Постійно створюються ці акції. Допомагають відповідно. Діти макарони полюбляють, як усі діти", – говорить чоловік.Зі слів начальниці профільного управління Ліни Галан, за місяць планують охопити до п'ять тисяч громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. На продуктові набори з міського бюджету витратять орієнтовно п'ять мільйонів гривень.

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