У громаді на Волині перейменували 46 вулиць

У населених пунктах Володимирської міської територіальної громади перейменували 46 вулиць.Про це повідомили у міській раді.30 вересня на черговій сесії міської ради депутатів більшістю голосів підтримали проєкт рішення про зміну назв вулиць у населених пунктах громади. Процес перейменування розпочався ще у травні цього року – над напрацюванням пропозицій працювала спеціально створена робоча група, проводилось вивчення думки жителів та громадське обговорення. Остаточний перелік вулиць, які підлягають перейменуванню, із новими назвами, розглянули під час підготовки до сесії на усіх постійних депутатських комісіях.Нагадаємо, що у зв’язку із процесами декомунізації та дерусифікації, які нині активно ведуться в Україні, було запропоновано змінити назви 47 вулиць населених пунктів громади. Громадське обговорення однієї з них, а саме Стемковського у селі Заріччя, триває до 7 жовтня, тож на сесію було винесено перейменування поки що 46-ти вулиць.Під час обговорення даного проєкту рішення депутати окремо голосували за перейменування вулиці Митіна, адже щодо неї виникало чи не найбільше дискусій – якщо робоча група винесла пропозицію повернути їй історичну назву Островецька, то на громадському обговоренні з ініціативи жителів прийняли рішення перейменувати її на честь покійної директорки хлібозаводу Наталії Поліщук. З другої спроби депутати підтримали зміну назви вулиці Митіна на Островецьку.Відтак депутати підтримали рішення про перейменування наступних вулиць: Алябушева на Європейську, Берегового на Андрія Войнаровського, Гагаріна на Леоніда Каденюка, Глінки на Євгена Колодійчука, Грисюка на Івана Перлика, Декабристів на Героїв Крут, Ільїна на Сонячну, Карбишева на Староостровецьку, Комарова на Павла Скоропадського, Короленка на Кутову, Крилова на Зап’ятницьку, Левенцова на Степана Фуги, Лермонтова на Червоної Калини, Лобачевського на Лесі Палаєвської, Ломоносова на Дем’яна Герштанського, Менделєєва на Івана Пулюя, Мілашенкова на Галини Коханської, Митіна на Островецьку, Миколи Глущенка на Рятувальників, Надії Курченко на Олени Полонської, Некрасова на Ярослава Царука, Павлова на Шпитальну, Попова на Людмирської діви, Поповича на Петра Мартинюка, Пушкіна на Гімназійну, Сахарова на Миколи Букатевича, Солопа на Праведників народів світу, Софії Ковалевської на Івана Ющука, Станіславського на Залужну, Тараскіна на Вузьку, Туполєва на 39-го Полку, Тургенєва на Цегельну, Філатова на Володимира Андрощука, Чернишевького на Михайла Тележинського, Чайковського на Юзефа Чеховіча, 9 травня на Павла Півоваренка, Лишені на Левка Лук’яненка, Об’їзну на 51-ї бригади, Олексієвського на Млинну, Олійника на Криву, Гуденка на Миколи Аркаса, 20 липня на 14-ї Князівської бригади.Підтримали депутати й перейменування вулиці Червонобережної, що у селі Заріччя на Затишну. Вулиця 1 травня у селі Вощатин відтепер матиме назву Євгена Гаврилюка, Колгоспна (с. Новосілки) – Тиха, вулиця Жовтнева у селі Суходоли – Лесі Українки.