Протест проти утепення: у Луцьку жінка виливає помиї на робочих і збиває пінопласт. ВІДЕО





Жінка шкодить робочим та псує утеплення, – розповіла Олена Завєдєєва.



Утеплення будинку за державною програмою термомодернізації триває другий рік. Бунтувати жінка почала, коли робітники почали працювати поруч з її вікном.



"Інцидент вже виходить за всі рамки. Вона з відра поливала помиями робочих, била пінопласт палкою. Ми не можемо не утеплити її квартиру ніяк. У нас не буде відшкодування від фонду", – говорить голова ОСББ. Додає: чому мешканка так протестує проти утеплення пояснень немає. Натомість жінка боргує оплату за утримання будинку.



На сусідку, яка псує утеплення сусіди написали заяву в поліцію. Правоохоронці опитали мешканців будинку, що робити далі – вирішують.



"Нормальна дівчина була, що зробилося Бог його знає. Ми старалися їй допомогти і щось дати, бо ж сама. Вона не говорить. Ні з ким не вітається. Носить якийсь мусор, в хаті смердить як відкриє, то взагалі", – говорить житель будинку Іван Драгомерецький.



Поспілкуватися з жінкою Суспільному не вдалося: вона не відчинила дверей.



Після того, як знімальна група поїхала, зі слів мешканців будинку, жінка продовжила лити з вікна квартири гарячу воду на робітників, які утеплюють будинок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній з багатоповерхівок на вулиці Гордіюк у Луцьку жителька будинку заважає сусідам утеплювати будинок.Жінка шкодить робочим та псує утеплення, – розповіла Суспільному голова ОСББУтеплення будинку за державною програмою термомодернізації триває другий рік. Бунтувати жінка почала, коли робітники почали працювати поруч з її вікном."Інцидент вже виходить за всі рамки. Вона з відра поливала помиями робочих, била пінопласт палкою. Ми не можемо не утеплити її квартиру ніяк. У нас не буде відшкодування від фонду", – говорить голова ОСББ. Додає: чому мешканка так протестує проти утеплення пояснень немає. Натомість жінка боргує оплату за утримання будинку.На сусідку, яка псує утеплення сусіди написали заяву в поліцію. Правоохоронці опитали мешканців будинку, що робити далі – вирішують."Нормальна дівчина була, що зробилося Бог його знає. Ми старалися їй допомогти і щось дати, бо ж сама. Вона не говорить. Ні з ким не вітається. Носить якийсь мусор, в хаті смердить як відкриє, то взагалі", – говорить житель будинку Іван Драгомерецький.Поспілкуватися з жінкою Суспільному не вдалося: вона не відчинила дверей.Після того, як знімальна група поїхала, зі слів мешканців будинку, жінка продовжила лити з вікна квартири гарячу воду на робітників, які утеплюють будинок.

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