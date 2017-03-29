Волинянка відкрила музей у власному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Біля Луцька жінка у власному будинку відкрила Музей декоративного мистецтва.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Мешканка села Звірів Підгайцівської громади облаштувала у своїй оселі Музей декоративного мистецтва. За роки життя жінка назбирала у своїй колекції чимало автентичних речей. Нині до її будинку може завітати будь-хто і навіть щось придбати.
Галина Міндер – мисткиня, колекціонерка старовини. Здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція, тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила Музей декоративного мистецтва.
Ззовні будинок розмальований традиційними українськими орнаментами, а всередині є усе: від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг.
На даху жінка зберігає найцінніше – наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники 19 століття із церкви на Рівненщині.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Мешканка села Звірів Підгайцівської громади облаштувала у своїй оселі Музей декоративного мистецтва. За роки життя жінка назбирала у своїй колекції чимало автентичних речей. Нині до її будинку може завітати будь-хто і навіть щось придбати.
Галина Міндер – мисткиня, колекціонерка старовини. Здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція, тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила Музей декоративного мистецтва.
Ззовні будинок розмальований традиційними українськими орнаментами, а всередині є усе: від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг.
На даху жінка зберігає найцінніше – наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники 19 століття із церкви на Рівненщині.