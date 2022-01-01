Курс валют у Луцьку 1 жовтня

Курс валют у Луцьку 1 жовтня
1 жовтня готівковий курс долара становить 41.95, продають його за 42.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.20, а продають за – 40.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.30, а продають – за 8,50.

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Теги: курс валют, Луцьк
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