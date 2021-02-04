Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО





Про це Ігор Клименко у Telegram.



Зазначається, що серед померлих є 2 дітей – 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Також була поранена 3-річна дівчинка.



Крім того, жертви є і серед правоохоронців. За словами Клименка, загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.



«Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок», – підкреслив голова Нацполіції.



За його словами, на місці трагедії працювали близько 80 фахівців.



«Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший», – додав Клименко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті російського ракетного удару по гуманітарній автоколоні у Запоріжжі, яка виїжджала з міста, загинули 30 осіб. Ще 88 отримали поранення.Про це повідомив голова Нацполіціїу Telegram.Зазначається, що серед померлих є 2 дітей – 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Також була поранена 3-річна дівчинка.Крім того, жертви є і серед правоохоронців. За словами Клименка, загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.«Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок», – підкреслив голова Нацполіції.За його словами, на місці трагедії працювали близько 80 фахівців.«Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший», – додав Клименко.

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