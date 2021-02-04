Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО

Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО
У результаті російського ракетного удару по гуманітарній автоколоні у Запоріжжі, яка виїжджала з міста, загинули 30 осіб. Ще 88 отримали поранення.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Telegram.

Зазначається, що серед померлих є 2 дітей – 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Також була поранена 3-річна дівчинка.

Крім того, жертви є і серед правоохоронців. За словами Клименка, загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО

«Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок», – підкреслив голова Нацполіції.

За його словами, на місці трагедії працювали близько 80 фахівців.
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО

«Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший», – додав Клименко.
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО

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Теги: Запоріжжя, обстріл цивільної колони, загиблі
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