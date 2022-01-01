Зеленський скасував осінній призов

Зеленський скасував осінній призов
Президент Володимир Зеленський скасував в Україні осінній призов на строкову військову службу. Також він відтермінував демобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з документом, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде.

Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Отже, таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.

Указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.

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Теги: Зеленський, демобілізація, осінній призов
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