Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни

Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни
Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 610 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 2354 (+16);
- бойових броньованих машин - 4949 (+17);
- артилерійських систем - 1397 (+6);
- РСЗВ - 336 (+3);
- кошти ППО - 176 (+0);
- літаків - 264 (+0);
- вертольотів - 226 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);
- спеціальної техніки - 131 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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