Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни





Про це



Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.



Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;

- танків - 2354 (+16);

- бойових броньованих машин - 4949 (+17);

- артилерійських систем - 1397 (+6);

- РСЗВ - 336 (+3);

- кошти ППО - 176 (+0);

- літаків - 264 (+0);

- вертольотів - 226 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);

- крилаті ракети - 246 (+0);

- кораблі/катери - 15 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);

- спеціальної техніки - 131 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 610 військовослужбовців.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;- танків - 2354 (+16);- бойових броньованих машин - 4949 (+17);- артилерійських систем - 1397 (+6);- РСЗВ - 336 (+3);- кошти ППО - 176 (+0);- літаків - 264 (+0);- вертольотів - 226 (+1);- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);- крилаті ракети - 246 (+0);- кораблі/катери - 15 (+0);- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);- спеціальної техніки - 131 (+0).

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