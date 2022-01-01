Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У ніч проти 1 жовтня російська армія завдала удару по Миколаєву.
Фото наслідків показав мер міста Олександр Сєнкевич.
Окупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.
У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
"На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.
Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу.
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Фото наслідків показав мер міста Олександр Сєнкевич.
Окупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.
У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
"На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.
Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу.
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