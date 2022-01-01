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Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО

Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО
У ніч проти 1 жовтня російська армія завдала удару по Миколаєву.

Фото наслідків показав мер міста Олександр Сєнкевич.

Окупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.

У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО

"На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.

Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу.
Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО

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Теги: Миколаївщина, Росія, обстріли, окупанти
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