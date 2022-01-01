Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО





Фото наслідків Олександр Сєнкевич.



Окупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.



У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі.



"На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.



Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 жовтня російська армія завдала удару по Миколаєву.Фото наслідків показав мер містаОкупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі."На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу.

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