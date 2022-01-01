Біля Луцька Mercedes зіткнувся з ВАЗ

Біля Луцька Mercedes зіткнувся з ВАЗ
Вчора, 30 жовтня, неподалік міста Луцьк водій вантажівки марки Mercedes врізався з автомобілем марки ВАЗ.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій був неуважний та не обрав безпечну швидкість і дистанцію. Через що здійснив зіткнення з ВАЗ, який рухався попереду в попутному напрямку.

На винуватця події інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Рішення у цій справі за судом.

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Теги: ДТП, Волинь
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