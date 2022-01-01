Зателефонував попрощатися: російські окупанти Лиманському кільці не сподіваються вижити

Зателефонував попрощатися: російські окупанти Лиманському кільці не сподіваються вижити
Російський військовий плачучи зателефонував дружині з України, щоб, як каже, попрощатися.

Судячи з розмови, перехопленої і оприлюдненої Головним управлінням розвідки Міноборони України, стан російських військ непростий.

Окупант вже не боїться, що дзвінок запеленгують.

"Ми в кільці, Люба, нам пи*да скоро… Я просто зателефонував попрощатись. Нікому не кажи, але тут п*дець повний… Нас залишилось зовсім… з розвідгрупи ми прийшли… ледве прийшли. Дай я з тобою наговорюсь хоча б дві хвилини. Мені вже по*й цей зв'язок. Хай пеленгують. Хай сюди прилетить", – каже окупант.


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Теги: Лиман, кільце, ГУР МО, російські окупанти
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