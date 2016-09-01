У Луцьку в житловому будинку обвалилося перекриття
Сьогодні, 13:05
Волинські рятувальники ліквідували дві пожежі та здійснили два виїзди на виконання аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
30 вересня о 10:14 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Підманево Ковельського району – горіла цегляна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк о 10:36. Вогонь пошкодив перекриття і покрівлю, причина лиха встановлюється.
Цього ж дня о 10:18 рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька провели демонтаж конструкцій покрівлі в двоповерховому будинку на проспекті Перемоги, де частково обрушилось дерев'яне перекриття.
1 жовтня опівночі виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку в с.Боровичі Колківської громади Луцького району. Ліквідувати пожежу вдалось о 03:20, на місці події працювали вогнеборці 3-ї ДПРЧ м.Рожище, команди місцевої пожежної охорони сіл Боровичі та Навіз. Причина пожежі встановлюється.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
30 вересня о 10:14 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Підманево Ковельського району – горіла цегляна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк о 10:36. Вогонь пошкодив перекриття і покрівлю, причина лиха встановлюється.
Цього ж дня о 10:18 рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька провели демонтаж конструкцій покрівлі в двоповерховому будинку на проспекті Перемоги, де частково обрушилось дерев'яне перекриття.
1 жовтня опівночі виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку в с.Боровичі Колківської громади Луцького району. Ліквідувати пожежу вдалось о 03:20, на місці події працювали вогнеборці 3-ї ДПРЧ м.Рожище, команди місцевої пожежної охорони сіл Боровичі та Навіз. Причина пожежі встановлюється.
Постраждалих немає.
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