У Луцьку в житловому будинку обвалилося перекриття

Волинські рятувальники ліквідували дві пожежі та здійснили два виїзди на виконання аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.30 вересня о 10:14 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Підманево Ковельського району – горіла цегляна господарська будівля. Пожежу ліквідували бійці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк о 10:36. Вогонь пошкодив перекриття і покрівлю, причина лиха встановлюється.Цього ж дня о 10:18 рятувальники 25-ї ДПРЧ м.Луцька провели демонтаж конструкцій покрівлі в двоповерховому будинку на проспекті Перемоги, де частково обрушилось дерев'яне перекриття.1 жовтня опівночі виникла пожежа в дерев'яному житловому будинку в с.Боровичі Колківської громади Луцького району. Ліквідувати пожежу вдалось о 03:20, на місці події працювали вогнеборці 3-ї ДПРЧ м.Рожище, команди місцевої пожежної охорони сіл Боровичі та Навіз. Причина пожежі встановлюється.Постраждалих немає.