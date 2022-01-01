На війну в Україну Росія відправляє курсантів військових училищ

Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ – через нестачу, перш за все, офіцерських кадрів.Про це інформує Генштаб ЗСУ.У Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше місяця, з вибуттям до району бойових дій в Україні.