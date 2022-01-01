Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС

Ігоря Мурашова – наразі його місцезнаходження невідоме.



Про це Петро Котін.



«...30 вересня 2022 року близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.



Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі», – йдеться у заяві.



Зазначається, що Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС– наразі його місцезнаходження невідоме.Про це заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом»«...30 вересня 2022 року близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі», – йдеться у заяві.Зазначається, що Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

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