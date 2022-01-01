Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС

Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС
Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова – наразі його місцезнаходження невідоме.

Про це заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«...30 вересня 2022 року близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.


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Теги: росіяни, викрадення людей, гендиректор ЗАЕС
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