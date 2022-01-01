У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих

У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих
У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні, що намагалися виїхати від обстрілів.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються.

Окупанти завдали ударів по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання", - написав він.

Як повідомив в.о голови СБУ Василь Малюк, теракт стався наприкінці вересня - окупанти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей.

«Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі», - заявив Малюк.

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Теги: розстріляли колону, Куп'янськ, Харківщина
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