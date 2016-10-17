ЗСУ підняли український прапор над Лиманом. ВІДЕО

ЗСУ підняли український прапор над Лиманом. ВІДЕО
Українські захисники 1 жовтня підняли український прапор на в'їзді в Лиман.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Українські війська на міській стелі в Лимані закріпили український прапор.

У Східному угрупуванні військ підтвердили, що ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів поблизу Лимана, а саме: Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки та повідомили, що російське угруповування в районі Лиману оточене.




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Теги: Лиман, прапор, ЗСУ
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