Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності

Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності
Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.

Про це написав спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в Twitter.

"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - зазначив голова парламенту.

Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.

Україна отримає по лендлізу більший асортимент військової допомоги. Крім HIMARS, ймовірно у нас будуть танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin і головне ми можемо отримати системи ППО Patriot, яка допоможе закрити небо.


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Теги: лендліз, Україна, США
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