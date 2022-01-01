Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності

Сьогодні, 1 жовтня, історичний закон США про ленд-ліз для України набув чинності. Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.Про це написав спікер Верховної ради"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - зазначив голова парламенту.Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.Україна отримає по лендлізу більший асортимент військової допомоги. Крім HIMARS, ймовірно у нас будуть танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin і головне ми можемо отримати системи ППО Patriot, яка допоможе закрити небо.