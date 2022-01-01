Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію

Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Бійці Волинського осередку добровольчого розвідувального батальйону «СОНЕЧКО» відкривають збір коштів на амуніцію, оскільки батальйон не може забезпечити всі потреби.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці бійців.

Бійці ДРБ «СОНЕЧКО» ще з 25 лютого брали активну участь у звільненні Київщини, у боях за Ірпінь і Бучу.

Зараз розвід-групи батальйону працюють по всій лінії зіткнення: на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках.

ДРБ «СОНЕЧКО» виконує завдання різного характеру та потребує завчасної підготовки для максимальної ефективності підрозділів.

Так як батальйон готується до зими, виникають наступні потреби:
▪️ Зимовий одяг - 50 комплектів
▪️ Термобілизна - 50 комплектів
▪️ Взуття зимове - 50 пар
▪️ Маскувальні халати - 12 комплектів
▪️ Підготовка до зими та ремонт 15 автомобілів
▪️ Дрони з нічним баченням - 2 шт.
▪️ Турнікети САТ - 50 шт.
▪️ Підсумки для турнікетів - 50 шт.
▪️ Аптечка швидкозйомна - 10 шт.
▪️ Рукавиці тактичні - 50 шт.
▪️ Тактичні ремені - 50 шт.
▪️ Налобні ліхтарики (з білим та червоним світлом) - 20 шт.
▪️ Павербанки - 10 шт.
▪️ Планшети (пам'ять не менше 125 ГБ) - 5 шт.
▪️ Спальники (зимові) - 20 шт.
▪️ Медично-тактичні рюкзаки - 10 шт.

"Ми знаємо, де придбати ці речі, але самостійно не можемо покрити витрати, тому потребуємо вашої допомоги і підтримки! Плануємо зібрати 2 000 000 грн.

Якщо ви можете придбати щось зі списку - напишіть нам! Домовимося про це особисто", - йдеться у повідомленні військових.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:


ГО «СОНЕЧКО-ВОЛИНЬ»

▫️ Розрахунковий рахунок UA043052990000026003010812329
▫️ ЄДРПОУ 44856330
▫️ Призначення: благодійна допомога

МОНОБАНК (картка Банки)

▫️ 5375 4112 0116 4279

Посилання на Банку - тут.


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Теги: ДРБ СОНЕЧКО, збір коштів
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