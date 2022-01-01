Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Сьогодні, 17:33
Бійці Волинського осередку добровольчого розвідувального батальйону «СОНЕЧКО» відкривають збір коштів на амуніцію, оскільки батальйон не може забезпечити всі потреби.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці бійців.
Бійці ДРБ «СОНЕЧКО» ще з 25 лютого брали активну участь у звільненні Київщини, у боях за Ірпінь і Бучу.
Зараз розвід-групи батальйону працюють по всій лінії зіткнення: на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках.
ДРБ «СОНЕЧКО» виконує завдання різного характеру та потребує завчасної підготовки для максимальної ефективності підрозділів.
Так як батальйон готується до зими, виникають наступні потреби:
▪️ Зимовий одяг - 50 комплектів
▪️ Термобілизна - 50 комплектів
▪️ Взуття зимове - 50 пар
▪️ Маскувальні халати - 12 комплектів
▪️ Підготовка до зими та ремонт 15 автомобілів
▪️ Дрони з нічним баченням - 2 шт.
▪️ Турнікети САТ - 50 шт.
▪️ Підсумки для турнікетів - 50 шт.
▪️ Аптечка швидкозйомна - 10 шт.
▪️ Рукавиці тактичні - 50 шт.
▪️ Тактичні ремені - 50 шт.
▪️ Налобні ліхтарики (з білим та червоним світлом) - 20 шт.
▪️ Павербанки - 10 шт.
▪️ Планшети (пам'ять не менше 125 ГБ) - 5 шт.
▪️ Спальники (зимові) - 20 шт.
▪️ Медично-тактичні рюкзаки - 10 шт.
"Ми знаємо, де придбати ці речі, але самостійно не можемо покрити витрати, тому потребуємо вашої допомоги і підтримки! Плануємо зібрати 2 000 000 грн.
Якщо ви можете придбати щось зі списку - напишіть нам! Домовимося про це особисто", - йдеться у повідомленні військових.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
ГО «СОНЕЧКО-ВОЛИНЬ»
▫️ Розрахунковий рахунок UA043052990000026003010812329
▫️ ЄДРПОУ 44856330
▫️ Призначення: благодійна допомога
МОНОБАНК (картка Банки)
▫️ 5375 4112 0116 4279
Посилання на Банку - тут.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці бійців.
Бійці ДРБ «СОНЕЧКО» ще з 25 лютого брали активну участь у звільненні Київщини, у боях за Ірпінь і Бучу.
Зараз розвід-групи батальйону працюють по всій лінії зіткнення: на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках.
ДРБ «СОНЕЧКО» виконує завдання різного характеру та потребує завчасної підготовки для максимальної ефективності підрозділів.
Так як батальйон готується до зими, виникають наступні потреби:
▪️ Зимовий одяг - 50 комплектів
▪️ Термобілизна - 50 комплектів
▪️ Взуття зимове - 50 пар
▪️ Маскувальні халати - 12 комплектів
▪️ Підготовка до зими та ремонт 15 автомобілів
▪️ Дрони з нічним баченням - 2 шт.
▪️ Турнікети САТ - 50 шт.
▪️ Підсумки для турнікетів - 50 шт.
▪️ Аптечка швидкозйомна - 10 шт.
▪️ Рукавиці тактичні - 50 шт.
▪️ Тактичні ремені - 50 шт.
▪️ Налобні ліхтарики (з білим та червоним світлом) - 20 шт.
▪️ Павербанки - 10 шт.
▪️ Планшети (пам'ять не менше 125 ГБ) - 5 шт.
▪️ Спальники (зимові) - 20 шт.
▪️ Медично-тактичні рюкзаки - 10 шт.
"Ми знаємо, де придбати ці речі, але самостійно не можемо покрити витрати, тому потребуємо вашої допомоги і підтримки! Плануємо зібрати 2 000 000 грн.
Якщо ви можете придбати щось зі списку - напишіть нам! Домовимося про це особисто", - йдеться у повідомленні військових.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
ГО «СОНЕЧКО-ВОЛИНЬ»
▫️ Розрахунковий рахунок UA043052990000026003010812329
▫️ ЄДРПОУ 44856330
▫️ Призначення: благодійна допомога
МОНОБАНК (картка Банки)
▫️ 5375 4112 0116 4279
Посилання на Банку - тут.
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