Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію





Про це



Бійці ДРБ «СОНЕЧКО» ще з 25 лютого брали активну участь у звільненні Київщини, у боях за Ірпінь і Бучу.



Зараз розвід-групи батальйону працюють по всій лінії зіткнення: на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Миколаївському напрямках.



ДРБ «СОНЕЧКО» виконує завдання різного характеру та потребує завчасної підготовки для максимальної ефективності підрозділів.



Так як батальйон готується до зими, виникають наступні потреби:

▪️ Зимовий одяг - 50 комплектів

▪️ Термобілизна - 50 комплектів

▪️ Взуття зимове - 50 пар

▪️ Маскувальні халати - 12 комплектів

▪️ Підготовка до зими та ремонт 15 автомобілів

▪️ Дрони з нічним баченням - 2 шт.

▪️ Турнікети САТ - 50 шт.

▪️ Підсумки для турнікетів - 50 шт.

▪️ Аптечка швидкозйомна - 10 шт.

▪️ Рукавиці тактичні - 50 шт.

▪️ Тактичні ремені - 50 шт.

▪️ Налобні ліхтарики (з білим та червоним світлом) - 20 шт.

▪️ Павербанки - 10 шт.

▪️ Планшети (пам'ять не менше 125 ГБ) - 5 шт.

▪️ Спальники (зимові) - 20 шт.

▪️ Медично-тактичні рюкзаки - 10 шт.



"Ми знаємо, де придбати ці речі, але самостійно не можемо покрити витрати, тому потребуємо вашої допомоги і підтримки! Плануємо зібрати 2 000 000 грн.



Якщо ви можете придбати щось зі списку - напишіть нам! Домовимося про це особисто", - йдеться у повідомленні військових.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:





ГО «СОНЕЧКО-ВОЛИНЬ»



▫️ Розрахунковий рахунок UA043052990000026003010812329

▫️ ЄДРПОУ 44856330

▫️ Призначення: благодійна допомога



МОНОБАНК (картка Банки)



▫️ 5375 4112 0116 4279



Посилання на Банку -





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