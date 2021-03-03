З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання

З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання
В Україну із завтрашнього дня прийде невелике похолодання. А з понеділка температура повітря знизиться ще на кілька градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, сьогодні синоптики прогнозують удень у середньому 15-22 градуси тепла. У більшості областей - без опадів. Завтра трохи похолодає.

«Температура в неділю вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході вночі 12-17°, вдень 18-23°, у Криму до 26°; упродовж 3-4 жовтня в Україні зниження температури на 5-8°», – повідомили синоптики.

За прогнозом синоптиків, 2 жовтня часом дощ, вночі у західних та північних областях, удень на Лівобережжі (крім Луганської області), місцями сильний дощ, подекуди гроза. Окрім півдня, пориви вітру 15-20 м/с.

3-4 жовтня також невеликі дощі та зниження температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: похолодання, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання
Сьогодні, 19:00
«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана
Сьогодні, 18:09
Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Сьогодні, 17:33
Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності
Сьогодні, 16:40
Помер 33-річний монах, який служив у Свято-Троїцькому соборі у Луцьку
Сьогодні, 15:58
Схожі новини
На Україну насувається похолодання На Україну насувається похолодання
15 вересень, 12:00
В Україні помітно похолоднішає: де пройдуть зливи В Україні помітно похолоднішає: де пройдуть зливи
11 липень, 12:37
В Україні прогнозують похолодання В Україні прогнозують похолодання
22 лютий, 15:45
Нічні морози і сніг: синоптики попереджають волинян про похолодання Нічні морози і сніг: синоптики попереджають волинян про похолодання
03 березень, 2021, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання
Сьогодні, 19:00
 0
«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана
Сьогодні, 18:09
 0
Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Сьогодні, 17:33
 0
Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності
Сьогодні, 16:40
 0
Помер 33-річний монах, який служив у Свято-Троїцькому соборі у Луцьку
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8