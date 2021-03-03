З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання





Про це



Так, сьогодні синоптики прогнозують удень у середньому 15-22 градуси тепла. У більшості областей - без опадів. Завтра трохи похолодає.



«Температура в неділю вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході вночі 12-17°, вдень 18-23°, у Криму до 26°; упродовж 3-4 жовтня в Україні зниження температури на 5-8°», – повідомили синоптики.



За прогнозом синоптиків, 2 жовтня часом дощ, вночі у західних та північних областях, удень на Лівобережжі (крім Луганської області), місцями сильний дощ, подекуди гроза. Окрім півдня, пориви вітру 15-20 м/с.



3-4 жовтня також невеликі дощі та зниження температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну із завтрашнього дня прийде невелике похолодання. А з понеділка температура повітря знизиться ще на кілька градусів.Про це повідомили в Укргідрометцентрі.Так, сьогодні синоптики прогнозують удень у середньому 15-22 градуси тепла. У більшості областей - без опадів. Завтра трохи похолодає.«Температура в неділю вночі 9-14°, вдень 13-18°, на півдні та сході вночі 12-17°, вдень 18-23°, у Криму до 26°; упродовж 3-4 жовтня в Україні зниження температури на 5-8°», – повідомили синоптики.За прогнозом синоптиків, 2 жовтня часом дощ, вночі у західних та північних областях, удень на Лівобережжі (крім Луганської області), місцями сильний дощ, подекуди гроза. Окрім півдня, пориви вітру 15-20 м/с.3-4 жовтня також невеликі дощі та зниження температури.

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