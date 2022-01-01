Погода на завтра, 2 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У неділю, 2 жовтня, на Волині впродовж дня буде хмарно з проясненнями, йтиме дощ. Вночі та вранці місцями буде туман.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 11°С до 14°С.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода буде триматися до самого вечора. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 11°С до 14°С.
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