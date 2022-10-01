«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана





Про це пише Ігоря Конашенкова на брифінгу.



"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лимана – ред.) на більш вигідні рубежі", - сказав Конашенков.



Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".



Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман.



"Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.



Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.



Нагадаємо, українські захисники



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.Про це пише УП з посиланням на Інтерфакс із посиланням на офіційного представника міністерства оборони РФна брифінгу."У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лимана – ред.) на більш вигідні рубежі", - сказав Конашенков.Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман."Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.Нагадаємо, українські захисники 1 жовтня підняли український прапор на в'їзді в Лиман.

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