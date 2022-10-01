«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана

«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана
Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.

Про це пише УП з посиланням на Інтерфакс із посиланням на офіційного представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова на брифінгу.

"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лимана – ред.) на більш вигідні рубежі", - сказав Конашенков.

Представник Міноборони РФ стверджує, що по українських військових на Краснолиманському напрямку окупанти завдавали масованих вогневих ударів, однак "незважаючи на зазнані втрати, маючи значну перевагу в силах і засобах, противник ввів резерви та продовжив наступ на даному напрямку".

Перед цим Міноборони України повідомило, що десантно-штурмові війська Збройних Сил України входять у Лиман.

"Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх "референдумах", - заявили в Міноборони.

Лиман використовувався росіянами, наряду з Ізюмом, як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ. Взявши під контроль Лиман, Збройні Сили України також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

Нагадаємо, українські захисники 1 жовтня підняли український прапор на в'їзді в Лиман.

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Теги: Лиман, відхід окупантів
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