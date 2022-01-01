У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів
Сьогодні, 20:49
У Херсоні російські загарбники викрали трьох волонтерів, які протягом усього часу окупації допомагали місцевим жителям.
Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.
«У Херсоні військові РФ забрали в полон 3 місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам», – йдеться у повідомленні.
Обставини викрадення волонтерів наразі встановлюють.
У дописі правоохоронці також розповідають, що місцева колаборантка закликає шкільних викладачів до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.
За минулу добу, 30 вересня, працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Серед них захоплення установ, викрадення, катування людей та мародерство.
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Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.
«У Херсоні військові РФ забрали в полон 3 місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам», – йдеться у повідомленні.
Обставини викрадення волонтерів наразі встановлюють.
У дописі правоохоронці також розповідають, що місцева колаборантка закликає шкільних викладачів до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.
За минулу добу, 30 вересня, працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Серед них захоплення установ, викрадення, катування людей та мародерство.
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