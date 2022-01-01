У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів

У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів
У Херсоні російські загарбники викрали трьох волонтерів, які протягом усього часу окупації допомагали місцевим жителям.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

«У Херсоні військові РФ забрали в полон 3 місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам», – йдеться у повідомленні.

Обставини викрадення волонтерів наразі встановлюють.

У дописі правоохоронці також розповідають, що місцева колаборантка закликає шкільних викладачів до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.

За минулу добу, 30 вересня, працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Серед них захоплення установ, викрадення, катування людей та мародерство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія викрала волонтерів, Херсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів
Сьогодні, 20:49
Погода на завтра, 2 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання
Сьогодні, 19:00
«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана
Сьогодні, 18:09
Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо
18 вересень, 16:31
В Херсоні партизани підірвали колаборантку В Херсоні партизани підірвали колаборантку
12 вересень, 22:57
Україна хоче до кінця року звільнити Херсон та Нову Каховку Україна хоче до кінця року звільнити Херсон та Нову Каховку
08 вересень, 02:10
Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька
21 серпень, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів
Сьогодні, 20:49
 0
Погода на завтра, 2 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
З 2 жовтня синоптики прогнозують похолодання
Сьогодні, 19:00
 0
«Жест доброї волі»: окупанти заявили про відхід з Лимана
Сьогодні, 18:09
 0
Волинські військові ДРБ «СОНЕЧКО» відкрили великий збір коштів на амуніцію
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8