У Херсоні російські військові викрали трьох волонтерів

У Херсоні російські загарбники викрали трьох волонтерів, які протягом усього часу окупації допомагали місцевим жителям.Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.«У Херсоні військові РФ забрали в полон 3 місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам», – йдеться у повідомленні.Обставини викрадення волонтерів наразі встановлюють.У дописі правоохоронці також розповідають, що місцева колаборантка закликає шкільних викладачів до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.За минулу добу, 30 вересня, працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Серед них захоплення установ, викрадення, катування людей та мародерство.