Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського
Сьогодні, 22:13
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримала мешканка Підгайцівської громади, викладачка відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» Ніна Олексіївна Патрай.
Про це розповіли у пресслужбі громади.
Мешканка села Підгайці отримала відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.
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Про це розповіли у пресслужбі громади.
Мешканка села Підгайці отримала відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.
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