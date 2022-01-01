Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського

Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримала мешканка Підгайцівської громади, викладачка відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» Ніна Олексіївна Патрай.

Про це розповіли у пресслужбі громади.

Мешканка села Підгайці отримала відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

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Теги: відзнака, Заслужений працівник освіти, Підгайці
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