Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського

Ніна Олексіївна Патрай.



Про це розповіли у пресслужбі громади.



Мешканка села Підгайці отримала відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

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