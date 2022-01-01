Ленд-ліз та звільнення Лиману: Добрі новини від ВолиньPost за 1 жовтня

Двісті двадцята доба війни минає, а ми продовжуємо боротися та працювати, і, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.Аби підтримувати бойовий дух,у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів.Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;- танків - 2354 (+16);- бойових броньованих машин - 4949 (+17);- артилерійських систем - 1397 (+6);- РСЗВ - 336 (+3);- кошти ППО - 176 (+0);- літаків - 264 (+0);- вертольотів - 226 (+1);- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);- крилаті ракети - 246 (+0);- кораблі/катери - 15 (+0);- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);- спеціальної техніки - 131 (+0).1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщинита її новонароджену донькуЛендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.Україна отримає по лендлізу більший асортимент військової допомоги.Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримала мешканка Підгайцівської громади, викладачка відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.