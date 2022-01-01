Ленд-ліз та звільнення Лиману: Добрі новини від ВолиньPost за 1 жовтня
Сьогодні, 23:53
Двісті двадцята доба війни минає, а ми продовжуємо боротися та працювати, і, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 1 жовтня, нагадаємо вам про таке:
Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни
Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів.
Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 2354 (+16);
- бойових броньованих машин - 4949 (+17);
- артилерійських систем - 1397 (+6);
- РСЗВ - 336 (+3);
- кошти ППО - 176 (+0);
- літаків - 264 (+0);
- вертольотів - 226 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО
1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку Анну.
Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності
Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.
Україна отримає по лендлізу більший асортимент військової допомоги.
Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримала мешканка Підгайцівської громади, викладачка відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» Ніна Олексіївна Патрай.
ЗСУ остаточно звільнили Лиман
Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 1 жовтня, нагадаємо вам про таке:
Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни
Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів.
Загальні бойові втрати Росії на 1 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 2354 (+16);
- бойових броньованих машин - 4949 (+17);
- артилерійських систем - 1397 (+6);
- РСЗВ - 336 (+3);
- кошти ППО - 176 (+0);
- літаків - 264 (+0);
- вертольотів - 226 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО
1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку Анну.
Сьогодні історичний закон про ленд-ліз для України набув чинності
Лендліз від США - це ще і політична підтримка України та свідчення того, що адміністрація Байдена вірить перемогу ЗСУ, оскільки техніка передається під фінансові зобов'язання.
Україна отримає по лендлізу більший асортимент військової допомоги.
Освітянка з Підгайців отримала відзнаку від Зеленського
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримала мешканка Підгайцівської громади, викладачка відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» Ніна Олексіївна Патрай.
ЗСУ остаточно звільнили Лиман
Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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