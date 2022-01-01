2 жовтня на Волині: гортаючи календар

2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні свій день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).

Також іменинник - журналіст Володимир Роса.

За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

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Теги: День народження, Луцьк
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