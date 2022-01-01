2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні свій день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).
Також іменинник - журналіст Володимир Роса.
За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
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Також іменинник - журналіст Володимир Роса.
За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
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