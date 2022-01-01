Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України

Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України
У Міністерстві оборони України прокоментували заяву росіян щодо того, що їхні війська були виведені з Лиману Донецької області на «більш вигідні позиції». За їхніми даними, переважна більшість російських військ загинула або потрапила у полон.

Про це повідомили у Twitter відомства.

«Дякуємо «міністерству оборони» РФ за успішну співпрацю в організації навчань Ізюм 2.0. Майже всі російські війська, які базувалися у Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон», – зазначили у повідомленні.

Крім того, в Міноборони запитали у росіян, чи хотіли б вони ще повторити подібний досвід.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.




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Теги: Лиман, котел, росіяни, здалися в полон, загинули
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