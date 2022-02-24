ЗСУ остаточно звільнили Лиман. ВІДЕО





Відео опублікував у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області", - кажуть військові.



Воїни скинули з даху адмінбудівлі російські прапори і встановили український.



Вранці на в’їзді в місто Лиман Донецької області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.Відео опублікував у Telegram заступник голови Офісу президента"Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області", - кажуть військові.Воїни скинули з даху адмінбудівлі російські прапори і встановили український.Вранці на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

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