У Луцьку на міському городі висадили ягідні кущі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:37
Студенти долучились до висадження ягідних кущів на міському городі "Сади зростання". Це були їхні перші практичні заняття в цьому році.
Про це розповіла Суспільному старша викладачка кафедри агрономії Марія Августинович.
Студенти спеціальностей "агрономія" та "агроінженерія" Луцького національного технічного університету опанували методику закладання теплих грядок.
"В нас був предмет "Біологічне землеробство" і ця практична, яку ми сьогодні проходимо і стосується цього предмету. Нині ми садимо жимолость", – розповідає студент третьокурсник Олександр Зінич.
Поки частина студентів возять землю для наповнення теплих грядок, інші розрівнюють ґрунт. Це сприяє тому, щоб рослина ліпше рослина ліпше росла, – каже студентка Радміла Сайнога.
Міський город на території технічного університету облаштували у липні цього року. На ньому вже зібрали перший врожай, – каже керівник науково-дослідної частини університету Максим Войчук. Додає: прийнялось практично все, що висадили.
Влітку город доглядали усі охочі, – каже Максим Войчук. Поруч із грядками облаштували компостер, куди містяни можуть привозити відсортовані органічні відходи. Потім їх використовуватимуть для підживлення рослин.
Нині на міському городі ростуть салати, лікарські рослини, квіти, ягоди та овочі.
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Про це розповіла Суспільному старша викладачка кафедри агрономії Марія Августинович.
Студенти спеціальностей "агрономія" та "агроінженерія" Луцького національного технічного університету опанували методику закладання теплих грядок.
"В нас був предмет "Біологічне землеробство" і ця практична, яку ми сьогодні проходимо і стосується цього предмету. Нині ми садимо жимолость", – розповідає студент третьокурсник Олександр Зінич.
Поки частина студентів возять землю для наповнення теплих грядок, інші розрівнюють ґрунт. Це сприяє тому, щоб рослина ліпше рослина ліпше росла, – каже студентка Радміла Сайнога.
Міський город на території технічного університету облаштували у липні цього року. На ньому вже зібрали перший врожай, – каже керівник науково-дослідної частини університету Максим Войчук. Додає: прийнялось практично все, що висадили.
Влітку город доглядали усі охочі, – каже Максим Войчук. Поруч із грядками облаштували компостер, куди містяни можуть привозити відсортовані органічні відходи. Потім їх використовуватимуть для підживлення рослин.
Нині на міському городі ростуть салати, лікарські рослини, квіти, ягоди та овочі.
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