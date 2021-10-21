Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, – ДБР





Про це



Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.



За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.



Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.



Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України).



Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР розслідує причетність працівників правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі. 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину.Про це інформують у пресслужбі ДБР.Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України).Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

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