У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні

У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні
Внаслідок розстрілу автоколони з людьми у Куп’янському районі Харківської області загинули 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляє у Телеграмі.

«Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних», - розповів керівник області.

Згідно з даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розстріляли колону, Куп'янськ, Харківщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні
Сьогодні, 02:20
Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України
Сьогодні, 01:52
Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, – ДБР
Сьогодні, 00:45
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ленд-ліз та звільнення Лиману: Добрі новини від ВолиньPost за 1 жовтня
01 жовтень, 23:53
Схожі новини
У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих У Куп'янському районі виявили розстріляну цивільну колону: 20 загиблих
01 жовтень, 14:40
Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи Під кожною подушкою – граната: на Харківщині окупанти мінували будинки і школи
27 вересень, 12:10
ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині
27 вересень, 11:55
Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені Росія обстріляла Харківщину: є загиблі і поранені
23 вересень, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні
Сьогодні, 02:20
 0
Більшість росіян у Лимані загинули або здалися в полон, – Міноборони України
Сьогодні, 01:52
 0
Прикордонники пропустили 300 кг гашишу до Польщі, – ДБР
Сьогодні, 00:45
 0
2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ленд-ліз та звільнення Лиману: Добрі новини від ВолиньPost за 1 жовтня
01 жовтень, 23:53
 0
Медіа
відео
1/8