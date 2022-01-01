У Куп'янському районі росіяни розстріляли 13 дітей в цивільній колоні





Про це голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляє у



«Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних», - розповів керівник області.



Згідно з даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.



Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок розстрілу автоколони з людьми у Куп’янському районі Харківської області загинули 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.Про це голова Харківської ОВАповідомляє у Телеграмі «Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних», - розповів керівник області.Згідно з даними СБУ, декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію