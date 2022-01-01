Очільника Києво-Печерської Лаври «Пашу Мерседеса» спіймали на контрабанді. ФОТО

Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло (Паша Мерседес), був затриманий на кордоні.



Про це



Владику Павла спіймали при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам.



Скільки було вивезено протягом його поїздок раніше, наразі не відомо.



Цією справою вже займаються правоохоронні органи.

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