Очільника Києво-Печерської Лаври «Пашу Мерседеса» спіймали на контрабанді. ФОТО

Очільника Києво-Печерської Лаври «Пашу Мерседеса» спіймали на контрабанді. ФОТО
Очільник Києво-Печерської Лаври Петро Лєбєдь, відомий як митрополит Павло (Паша Мерседес), був затриманий на кордоні.

Про це повідомляє Інформаційний Потік.

Владику Павла спіймали при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Документи на супровід церковного майна він виписав собі сам.

Скільки було вивезено протягом його поїздок раніше, наразі не відомо.

Цією справою вже займаються правоохоронні органи.
Очільника Києво-Печерської Лаври «Пашу Мерседеса» спіймали на контрабанді. ФОТО
Очільника Києво-Печерської Лаври «Пашу Мерседеса» спіймали на контрабанді. ФОТО

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Теги: Паша Мерседес, контрабанда
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