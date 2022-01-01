Росія ракетами повністю вивела з ладу дві підстанції «Укренерго»

Росія ракетами повністю вивела з ладу дві підстанції «Укренерго»
За дві доби через російські ракетні удари на півдні України було повністю виведено з ладу дві підстанції НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції «Укренерго» на півдні України.

«Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає», - йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» зазначили, що ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволятиме ситуація. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону.

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Теги: підстанції Укренерго, Росія, обстріли
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