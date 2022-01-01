Росія ракетами повністю вивела з ладу дві підстанції «Укренерго»





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За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції «Укренерго» на півдні України.



«Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає», - йдеться у повідомленні компанії.



В «Укренерго» зазначили, що ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволятиме ситуація. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За дві доби через російські ракетні удари на півдні України було повністю виведено з ладу дві підстанції НЕК «Укренерго».Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції «Укренерго» на півдні України.«Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає», - йдеться у повідомленні компанії.В «Укренерго» зазначили, що ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволятиме ситуація. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону.

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