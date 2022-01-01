Чи корисно дихати паром картоплі

Чи корисно дихати паром картоплі
При застуді багатьох примушували дихати пором над каструлею вареної картоплі. Але поки що немає наукового підтвердження, що цей засіб може бути корисним.

Про це пише 24 канал.

Чому в при лікуванні парою традиційно використовують картоплю – незрозуміло. Можливо, вона не дає охолонути воді і час інгаляції триває довше. Дихати над картоплею – варіант інгаляції теплою парою.

Лікарі рекомендують цю процедуру для зволоження слизових оболонок, щоб полегшити біль у горлі та зняти закладеність носа або покращити роботу голосових зв'язок та звучання голосу. Інгаляція може полегшити стан тих людей, у кого голосові зв'язки втомлюються від постійного навантаження, а також тих, хто працює у шумному, сухому чи задимленому приміщенні.

Але переконливих доказів того, що інгаляція пором допомагає при застуді, немає. Є дані, що респіраторним вірусам, які викликають симптоми застуди, важко вижити у приміщеннях із вологістю повітря 40 – 60%. Але огляд Cochrane не підтвердив, що такі інгаляції полегшують симптоми вірусної інфекції.

Тепла пара, швидше за все, не допоможе одужати, але й шкоди від неї не буде. А ось гаряча пара може спричинити опік дихальних шляхів. А ще при диханні над каструлею з гарячою водою є ризик ошпаритися.

Наприклад, у Нідерландах з опіками шкіри через інгаляції госпіталізують трьох осіб на рік. А у Великій Британії за два роки такі опіки отримали 200 осіб, більшість – діти. Опіки бувають глибокими, іноді потрібна операція. Описано два випадки смерті дітей від дихання парою.


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Теги: дихати паром картоплі
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