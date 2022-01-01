Чи корисно дихати паром картоплі





Про це пише



Чому в при лікуванні парою традиційно використовують картоплю – незрозуміло. Можливо, вона не дає охолонути воді і час інгаляції триває довше. Дихати над картоплею – варіант інгаляції теплою парою.



Лікарі рекомендують цю процедуру для зволоження слизових оболонок, щоб полегшити біль у горлі та зняти закладеність носа або покращити роботу голосових зв'язок та звучання голосу. Інгаляція може полегшити стан тих людей, у кого голосові зв'язки втомлюються від постійного навантаження, а також тих, хто працює у шумному, сухому чи задимленому приміщенні.



Але переконливих доказів того, що інгаляція пором допомагає при застуді, немає. Є дані, що респіраторним вірусам, які викликають симптоми застуди, важко вижити у приміщеннях із вологістю повітря 40 – 60%. Але огляд Cochrane не підтвердив, що такі інгаляції полегшують симптоми вірусної інфекції.



Тепла пара, швидше за все, не допоможе одужати, але й шкоди від неї не буде. А ось гаряча пара може спричинити опік дихальних шляхів. А ще при диханні над каструлею з гарячою водою є ризик ошпаритися.



Наприклад, у Нідерландах з опіками шкіри через інгаляції госпіталізують трьох осіб на рік. А у Великій Британії за два роки такі опіки отримали 200 осіб, більшість – діти. Опіки бувають глибокими, іноді потрібна операція. Описано два випадки смерті дітей від дихання парою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При застуді багатьох примушували дихати пором над каструлею вареної картоплі. Але поки що немає наукового підтвердження, що цей засіб може бути корисним.Про це пише 24 канал. Чому в при лікуванні парою традиційно використовують картоплю – незрозуміло. Можливо, вона не дає охолонути воді і час інгаляції триває довше. Дихати над картоплею – варіант інгаляції теплою парою.Лікарі рекомендують цю процедуру для зволоження слизових оболонок, щоб полегшити біль у горлі та зняти закладеність носа або покращити роботу голосових зв'язок та звучання голосу. Інгаляція може полегшити стан тих людей, у кого голосові зв'язки втомлюються від постійного навантаження, а також тих, хто працює у шумному, сухому чи задимленому приміщенні.Але переконливих доказів того, що інгаляція пором допомагає при застуді, немає. Є дані, що респіраторним вірусам, які викликають симптоми застуди, важко вижити у приміщеннях із вологістю повітря 40 – 60%. Але огляд Cochrane не підтвердив, що такі інгаляції полегшують симптоми вірусної інфекції.Тепла пара, швидше за все, не допоможе одужати, але й шкоди від неї не буде. А ось гаряча пара може спричинити опік дихальних шляхів. А ще при диханні над каструлею з гарячою водою є ризик ошпаритися.Наприклад, у Нідерландах з опіками шкіри через інгаляції госпіталізують трьох осіб на рік. А у Великій Британії за два роки такі опіки отримали 200 осіб, більшість – діти. Опіки бувають глибокими, іноді потрібна операція. Описано два випадки смерті дітей від дихання парою.

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