Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв знову збільшилась





Про це повідомляє Олександра Старуха в ефірі телемарафону.



"На жаль, збільшилася (кількість загиблих, - ред.), ще одна жінка померла, вона була важко поранена", - розповів він.



Наразі, за його словами, кількість жертв досягла 31 - 30 цивільних і один працівник поліції.



Вранці 30 вересня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих через ракетний удар окупантів по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 31.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької областів ефірі телемарафону."На жаль, збільшилася (кількість загиблих, - ред.), ще одна жінка померла, вона була важко поранена", - розповів він.Наразі, за його словами, кількість жертв досягла 31 - 30 цивільних і один працівник поліції.Вранці 30 вересня російські війська нанесли ракетний удар по автоколоні, що стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300. СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони.

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