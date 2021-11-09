Від жовтня почнуть діяти нові штрафи: попередження для водіїв





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Необхідність вмикати ближнє світло фар чи денні ходові вогні за межами населених пунктів навіть вдень пояснюється тим, що світловий день скорочується, а погодні умови погіршуються. А тому транспортні засоби стають менш помітними в умовах обмеженої видимості. При цьому зростає ризик потрапити у ДТП – приблизно на 15%.



В п.9.8 ПДР сказано: "Від 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв".



Якщо в цей період за межами населених пунктів водій рухається без увімкненого ближнього світла фар чи денних ходових вогнів, патрульні поліцейські мають право скласти протокол (ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень). За цією статею штраф становить від 425 до 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з правилами дорожнього руху, від 1 жовтня 2022 року до 1 травня 2023 року водії повинні за межами населених пунктів вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар. За порушення данної норми штрафуватимуть. Традиційно від 1 травня до 1 жовтня це правило скасовується.Про це пише ТСН.ua. Необхідність вмикати ближнє світло фар чи денні ходові вогні за межами населених пунктів навіть вдень пояснюється тим, що світловий день скорочується, а погодні умови погіршуються. А тому транспортні засоби стають менш помітними в умовах обмеженої видимості. При цьому зростає ризик потрапити у ДТП – приблизно на 15%.В п.9.8 ПДР сказано: "Від 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв".Якщо в цей період за межами населених пунктів водій рухається без увімкненого ближнього світла фар чи денних ходових вогнів, патрульні поліцейські мають право скласти протокол (ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень). За цією статею штраф становить від 425 до 510 гривень.

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