Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками, 5 із 7 дронів-камікадзе «Shahed-136» збили

Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками, 5 із 7 дронів-камікадзе «Shahed-136» збили
Російські окупаційні війська вночі 2 жовтня атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Теги: війна, Миколаївщина
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