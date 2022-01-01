Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками, 5 із 7 дронів-камікадзе «Shahed-136» збили





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська вночі 2 жовтня атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

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