ЗСУ знищили вже понад 60 000 російських окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,

артилерійських систем – 1405 (+8) од,

РСЗВ – 337 (+1) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків – 264 (+0) од,

гелікоптерів – 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60110 військовослужбовців.Про це інформує Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 2377 (+23) од,бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,артилерійських систем – 1405 (+8) од,РСЗВ – 337 (+1) од,засоби ППО ‒ 176 (+0) од,літаків – 264 (+0) од,гелікоптерів – 227 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),крилаті ракети ‒ 246 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 131 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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