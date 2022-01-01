ЗСУ знищили вже понад 60 000 російських окупантів
Сьогодні, 09:34
Минулої доби українські військові ліквідували 500 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60110 військовослужбовців.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
артилерійських систем – 1405 (+8) од,
РСЗВ – 337 (+1) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
артилерійських систем – 1405 (+8) од,
РСЗВ – 337 (+1) од,
засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
літаків – 264 (+0) од,
гелікоптерів – 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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