Глава Пентагону назвав звільнення Лиману обнадійливим успіхом
Сьогодні, 10:56
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Reuters.
За словами Ллойда Остіна, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.
Остін зазначив, що це обнадійливий успіх українських захисників на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.
Нагадаємо, у суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.
Згодом українські військові повідомили, що звільнили місто Лиман Донецької області.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Reuters.
За словами Ллойда Остіна, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.
Остін зазначив, що це обнадійливий успіх українських захисників на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.
Нагадаємо, у суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.
Згодом українські військові повідомили, що звільнили місто Лиман Донецької області.
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